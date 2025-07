Film na podstawie najważniejszej powieści sci-fi po cichu wpadł na Prime Video

Ładowanie...

"Wojna światów" H.G. Wellsa to bez wątpienia jedna z najważniejszych i najczęściej adaptowanych książek science fiction. Ciągle przecież krążą legendy o tym, jak słuchacze słuchowiska radiowego Orsona Wellesa uwierzyli, że doszło do inwazji kosmitów i w panice wybiegali na ulice. Było to w 1938 roku. Od tamtej pory oryginalna powieść wielokrotnie była przenoszona na wielki i mały ekran. Jedną z najsłynniejszych jej reimaginacji zafundował nam 20 lat temu sam Steven Spielberg w blockbusterze z Tomem Cruise'em w roli głównej.



Choć wyeksploatowana już na wszelkie możliwe sposoby powieść H.G. Wellsa wciąż inspiruje kolejnych filmowców. Dlatego właśnie ciągle powstają jej kolejne adaptacje. Najnowsza z nich właśnie teraz ujrzała światło dzienne. Widowisko science fiction wpadło na Prime Video. Może to być zaskakujące dla użytkowników platformy Amazona, bo stało się to bez żadnych większych zapowiedzi.

Wojna światów - nowa adaptacja powieści sci-fi już na Prime Video

W mediach społecznościowych pojawiają się nawet wpisy, w których czuć żal do Prime Video, że nowa adaptacja powieści określanej mianem kamienia milowego science fiction pojawiła się na platformie bez fajerwerków. "Czuję się zobligowany do przekazania informacji, że Prime Video właśnie po cichu wypuścił nową wersję "Wojny światów", w której Ice Cube walczy z kosmitami przez Zooma" - czytamy na X (dawny Twitter).

W przywołanym poście pojawiają się dwa haczyki, na które użytkownicy Prime Video powinni się złapać. Przede wszystkim mamy do czynienia z filmem ze słynnymi nazwiskami w obsadzie - prócz Ice Cube'a na ekranie zobaczymy również Evę Longorię. Jakby tego było mało, nowa "Wojna światów" wyróżnia się na tle wszystkich dotychczasowych adaptacji powieści H.G. Wellsa tym, że jest opowiedziana właśnie przez Zooma. Główny bohater rozmawia przez komunikator z innymi osobami, ogląda relacje z inwazji kosmitów i szuka sposobu, aby ich pokonać.

Jeszcze w 2020 roku, zanim w ogóle wiadomo było, że chodzi o "Wojnę światów", tajemniczy projekt science fiction z Ice Cube'em w roli głównej opisywano (chociażby na Deadline) jako produkcję w duchu "Dystryktu 9", która dotyka tematów prywatności i inwigilacji poprzez technologię. Wtedy wszystko wskazywało na to, że film trafi do kin. Tak się nie stało. 30 lipca 2025 roku pojawił się na Prime Video, gdzie można go obejrzeć bez dodatkowych opłat.



Rafał Christ 30.07.2025 13:07

