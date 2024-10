Nie żyje Liam Payne, członek One Direction. Miał 31 lat

Kilka godzin przed tragedią Payne publikował serię beztroskich wpisów w social mediach - mówił m.in. o pięknym dniu w Argentynie i chęci zagrania w Polo. Do Buenos Aires przybył, by uczestniczyć w koncercie dawnego kolegi z zespołu.



Teraz na miejscu gromadzą się tłumy fanów, by zapalić świecę za zmarłego i zaśpiewać jego piosenki.



Payne jako piosenkarz zadebiutował podczas przesłuchań do brytyjskiego X-Factora w 2008 r. W 2010 r. po eliminacjach zgrupowano go z czterema innymi solistami - to właśnie z nimi stworzył One Direction. Do 2015 r. wydali wspólnie pięć albumów i odbyli cztery światowe trasy koncertowe. Później Payne postawił na solową karierę.