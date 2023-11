Nie taki ten nowy Polański straszny, jak go malują. "The Palace" to udana prowokacja

Poprzedni film Romana Polańskiego zdobył w Wenecji trzy nagrody. "Oficer i szpieg" to było jednak dzieło zupełnie innego człowieka - rozżalonego równie mocno co zmęczonego. "The Palace" wyszło natomiast spod ręki osoby wściekłej i agresywnej. To prowokacja i środkowy palec wyciągnięty w stronę całego świata. Reżyser wprost mówi w nim: odwalcie się ode mnie, walcie się wszyscy, walić was.



Czytanie "The Palace" w kluczu autobiograficznym Polańskiego ma o tyle sensu, że jego akcja rozgrywa się w szwajcarskich Alpach, a dokładniej w Gstaad, gdzie reżyser był swego czasu w areszcie domowym. Nie ma o tym miejscu nic dobrego do powiedzenia, a jeszcze gorsze rzeczy mówi o ludziach, którzy do niego przybywają - celebrytach, przebrzmiałych gwiazdorach, bogaczach i przestępcach. To bowiem film aspirujący do tej samej klasy co "W trójkącie" czy "Biały Lotos". Eat the rich pełną gębą.



