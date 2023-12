Łukasz Demon nie żyje. Mistrz jedzenia najostrzejszych potraw miał 42 lata

Łukasz Demon nie żyje. Niestety, osoba z bliskiego otoczenia potwierdziła informację. Dostałem też kilka informacji o tym że to atak serca/ czy jakaś dziwna reakcja na challenge - ale żadna z nich nie potwierdzona. Wielka szkoda bo bardzo pozytywny i pomocny człowiek… - napisał na portalu "X" Marcin Malczyński. Jako że z Łukaszem nie było kontaktu, jego przyjaciele mieli pojechać do niego do domu.