TVN kasuje popularny program z Małgorzatą Rozenek. Miał sześć sezonów

Po moim sezonie obejrzałam już tylko jeden sezon „Projektu Lady” i później przestałam oglądać ten program, bo te zadania wszystkie się powielały, co nie wzbudzało to we mnie takiego samego zainteresowania jak kiedyś. Spodziewałam się takiej decyzji stacji, że program w końcu się zakończy - powiedziała Lubacz w rozmowie z "Jastrząb Post". Zwyciężczyni trzeciej edycji zauważyła, że tak to już jest z programami typu reality. Po pewnym czasie zaczynają się po prostu nudzić ludziom.