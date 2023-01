Jej prac boją się politycy. Marta Frej opowiada nam, jak zarabia na memach

Tak. Cały czas dostaję jeszcze maile, w krótkim czasie dostałam ich aż dwa tysiące. Nie spodziewałam się takiego zainteresowania. Dużo kobiet ma naprawdę trudne życie, natomiast przerażająca była skala przemocy domowej, fizycznej, psychicznej. Oczywiście to historie kobiet, które już gdzieś tam sobie poradziły, bo one mówią: "jestem silna, bo…", czyli już są w stanie zacząć to zdanie. Natomiast rzeczywiście wyłonił się z tych opowieści bardzo smutny obraz: dużo przemocy, dużo samotności, również wśród bardzo młodych osób. Jest taka jedna historia, która bardzo potem do mnie dotarła. To zdanie: "Jestem silna, bo ukochałam słabość". Można się zastanowić, co to znaczy „silny człowiek”. Kiedyś warsztatach robiłam takie ćwiczenie: prosiłam ludzi żeby zamknęli oczy i żeby opisali silnego człowieka. Opisywali dojrzałego mężczyznę. I miałam wrażenie, że jest to stereotypizowanie, że ta siła jest związana z płcią, z pewną siłą fizyczną, z jakąś taką odpornością na emocje. A dzięki temu projektowi dowiedziałam się, że siła jest pojęciem bardzo względnym, same i sami możemy świadomie czerpać siłę z przeróżnych rzeczy. Tylko my możemy tę siłę rozpoznać, nikt jej nam nie może wmówić, jeżeli jej nie poczujemy. Ona nie jest też funkcją stałą. Bywamy silni, bywamy silne, bywamy słabi, bywamy słabe. Czasem siłą człowieka jest przyznanie się do słabości.