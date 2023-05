Wiadomo, co dalej ze sprawą Maty, który miał przy sobie marihuanę. Jest ostateczna decyzja sądu

Uzasadniając utrzymanie w mocy zaskarżone postanowienie sądu I instancji sędzia Grażyna Puchalska powiedziała, że zażalenie prokuratury nie zasługuje jednak na uwzględnienie. Mówiła, że "bezspornym jest posiadanie przez oskarżonych" środka odurzającego, ale brak jest podstaw by uznać, "że oskarżeni posiadali je w innym celu, aniżeli na własny użytek", choćby ze względu na jego ilość, która była bardzo mała. Sędzia wspomniała też, że oskarżeni przyznali się do posiadania marihuany. Oskarżeni przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Sąd Rejonowy zasadnie przyjął, że karanie oskarżonych nie byłoby celowe, tym bardziej, że żaden z nich nie był dotychczas karany - powiedziała.