Mata chce być pierwszym prezydentem z tatuażami. „Młody Paderewski” atakuje kolegę z wytwórni

Mamy zatem do czynienia z nieco ponad 2-minutowym, szybkim, intensywnym i agresywnym numerem - póki co nie znamy kontekstu tej premiery, ale możemy podejrzewać, że to początek promocji kolejnego solowego albumu. Wydaje się to wielce prawdopodobne - w końcu od premiery ostatniego krążka minął już rok i trzy miesiące.



Mata wraca tu z motywem swojej przyszłej prezydentury - tematu obśmianego, ale konsekwentnie przez rapera podtrzymywanego przy życiu. Uwagę przykuwają wersy o władzy, w których chłopak (porównujący się już kiedyś do Boga - przypominam) mówi o swojej władzy nad innymi, znaczy się: swoimi słuchaczami. Krindż, ale zaskoczenia brak.