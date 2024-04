Powstanie nowy "Matrix". Za kamerą filmu stanie scenarzysta "Marsjanina"

Drew przyszedł do Warner Bros z nowym pomysłem, który według wszystkich będzie niesamowitym sposobem na kontynuację świata Matrixa, poprzez uhonorowanie tego, co Lana i Lilly rozpoczęły ponad 25 lat temu. Goddard oferuje wyjątkową perspektywę opartą na jego własnej miłości do całej serii i jej postaci. Cały zespół Warner Bros. Discovery jest podekscytowany faktem, że Drew nakręci nowy film Matrix, dodając swoją wizję do kanonu kina, którą siostry Wachowskie budowały przez ćwierć wieku w studiu

- mówił Jesse Ehrman, prezes ds. produkcji Warner Bros. Motion Pictures.