Max znowu zmienia nazwę. To brzmi jak żart, ale nim nie jest

Przypomnijmy, że na początku serwis VOD od HBO funkcjonował jako HBO Go, a następnie jako HBO Now. Fuzja WarnerMedia z Discovery, która miała miejsce w kwietniu 2022 r., doprowadziła z kolei do powstania platformy Max, która funkcjonuje od maja 2023 r. Choć w Polsce widzowie korzystają z niej już rok, to wygląda na to, że nie ma się co przyzwyczajać - Warner Bros. Discovery ogłosiło, że do Max ponownie dołączy przedrostek HBO.