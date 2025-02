Genialny gatunkowiec nareszcie online bez dodatkowych opłat. Jeśli go nie widzieliście - czas to zmienić

Można się spierać o to, która odsłona trylogii jest najlepsza - i rzeczywiście rabini nie są zgodni w tej sprawie. Nie ulega jednak wątpliwości, że „MaXXXine” to godne zwieńczenie cyklu - pozycja obowiązkowa dla osób, którzy uwielbiają kino z jednej strony współczesne, z drugiej: oddające piękny hołd klasykom. W tym wypadku „klasyki” to perełki z wypożyczalni VHS w klimacie wyrwanym z ejtisów, ze schyłku XX w. B-klasa, giallo, neonoir. Mięsko.



Film kontynuuje historię Maxine Minx, granej przez Mię Goth, która po wydarzeniach z „X” dąży do zdobycia sławy. Akcja filmu rozgrywa się w 1985 roku w Los Angeles - w czasie, gdy miasto jest terroryzowane przez seryjnego mordercę znanego jako Night Stalker. Maxine Minx, jedyna ocalała z masakry przedstawionej w pierwszym filmie, pragnie zrobić karierę w przemyśle filmowym. Mimo że jej dotychczasowe doświadczenie ogranicza się do filmów dla dorosłych, udaje jej się zdobyć główną rolę w horrorze „The Puritan II”. W trakcie przygotowań do roli, Maxine staje się celem tajemniczego zabójcy.