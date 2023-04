Michał Koterski był na dnie i opowiedział o tym w książce. To poruszająca opowieść

To, co jednak wybrzmiewa najmocniej w "To już moje ostatnie życie" to mroczne wątki, gdzie syn Marka Koterskiego był na dnie oraz długa, bardzo kręta droga do tego, żeby odzyskać spokój, radość życia i porzucić uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych. Koterski w trzeźwości żyje już osiem lat, lecz na walkę z nałogami poświęcił aż połowę swojego życia. Pierwsze doświadczenia z narkotykami, Michał miał już w liceum.