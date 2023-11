Szafrański znowu rozbił bank. Jego nowa książka bije rekordy przed premierą

Jako polski wydawca, Szafrański zadbał o to, by książka dopasowana do polskich realiów. Publikacja zawiera 50 komentarzy polskiego blogera, wzbogacających ją o perspektywę istotną dla czytelnika z Polski. Zawiera też m.in. rozdział o polskich rozwiązaniach emerytalnych IKE, IKZE oraz PPE. "Po prostu kupuj" liczy o ponad 100 stron więcej niż oryginał. Książka podzielona jest na dwie sekcje: oszczędzanie (8 rozdziałów) oraz inwestowanie (12 rozdziałów).