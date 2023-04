Millie Boby Brown zaręczyła się. Jedenastka ze "Stranger Things" pokazała w sieci romantyczne kadry

Zakochani zaręczyli się ze sobą, a wiadomość przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych. Gwiazda "Stranger Things" na swoim Instagramie zaprezentowała piękne, czarno-białe zdjęcie, na którym zapozowała u boku ukochanego. Na romantycznym kadrze można dostrzec pierścionek zaręczynowy na palcu gwiazdy "Stranger Things". Aktorka czarno-biały kadr podpisała cytatem z piosenki Taylor Swift - "Lover". I've loved you three summers now, honey, I want 'em all - napisała.