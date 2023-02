Tysiąc osób odzyskało wzrok dzięki Youtuberowi. W Polsce to by się nie udało, bo takie operacje są u nas za darmo

Jimmy Donaldson, czyli YouTuber MrBeast, sfinansował operacje zaćmy tysiącu osób, których nie stać na taki zabieg. Materiały z akcji zbierają miliony wyświetleń, a niewidome lub niedowidzące osoby, które teraz odzyskały wzrok, wyrażają głęboką wdzięczność. Jak podkreśla uczestniczący w akcji chirurg, połowa wszystkich niewidzących osób na całym świecie to ludzie, którym wystarczyłaby 10-minutowa operacja. MrBeast, który w przeszłości wielokrotnie dał się poznać jako filantrop, będąc zarazem jedną z największych gwiazd YouTube’a (130 mln obserwujących kanał), przedstawił światu kilkunastu pacjentów, których sfilmowano przed i tuż po zabiegu - w chwili, gdy po raz pierwszy od dawna znów mogli widzieć.



Pierwsze zabiegi odbyły się w Jacksonville na Florydzie, a przeprowadził je chirurg-okulista Jeff Levenson. Levenson nigdy wcześniej nie słyszał o Beacie, w związku z czym na początku chciał zignorować telefon od influencera. „Na szczęście się nie rozłączyłem” - przyznał z uśmiechem.



Na początku zespół Donaldsona i Levensona dzwonił do schronisk dla bezdomnych i szpitali, kompletując listę pacjentów z zaćma, których nie stać na opłacenie operacji. 40 pierwszych operacji z Jacksonville przeprowadzono w ciągu jednego dnia. Pacjenci nie mogli uwierzyć, że ktoś faktycznie próbował ich odnaleźć tylko po to, by oddać im wzrok. Później pomoc zaoferowano również osobom spoza USA - zabiegi odbyły się już na Jamajce, w Hondurasie, Namibii, Meksyku, Indonezji, Brazylii, Kenii i Wietnamie. W ciągu niecałych trzech tygodni tysiąc osób odzyskało wzrok. Levenson w rozmowie z CNN powiedział, że rozniecony przez Beasta ogień mógłby pomóc w uzyskaniu rządowego i prywatnego wsparcia, dzięki czemu udałoby się zakończyć połowę wszystkich przypadków ślepoty na świecie. I to bez zanadto wysokich kosztów.