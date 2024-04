W tym filmie robi się gorąco. To przewrotny melodramat z dużą dozą erotyki

"Dobrzy nieznajomi" nie znoszą fajerwerków. To film rozegrany na niskich tonach, który pozwala wybrzmieć każdej emocji. Wydłużane sceny seksu nigdy nie przekraczają granicy wulgarności. Podobnie jak w "Przejściach" są nastrojowe i powolne. Skąpane w intensywnych, nieraz migotliwych barwach, nabierają tak znamion tak romantyzmu, jak i melancholii. To bowiem produkcja bardzo refleksyjna. Tak dobrze poprowadzona, że nawet kawałek The Power of Love od Frankie Goes to Hollywood nabiera tu zupełnie nowych znaczeń.



"Dobrzy nieznajomi" operują subtelnościami i niuansami, które perfekcyjnie wydobywają wcielający się w główne role aktorzy. Adam w wykonaniu Andrew Scotta staje się mężczyzną pogubionym w dorosłym życiu, zamkniętym w klatce traum i duszonych w środku żali. To jednak partnerujący mu w roli Harry'ego Paul Mescal kradnie całe show. Powtarza tu co prawda występ z "Aftersun", ale wciąż potrafi uwieść tym, co skrywane w sercu jego postaci. Chemia między bohaterami to główne paliwo napędowe tego filmu. Za jej sprawą nie wyczujecie w tej opowieści ani krzty fałszu.



