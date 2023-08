William Friedkin nie żyje. "Egzorcysta" to niejedyny wybitny film w jego dorobku

Bądźmy szczerzy: z jakością filmów Williama Friedkina - szczególnie w późniejszym okresie jego twórczości - różnie bywało. Chociaż opinie o "Regulaminie zabijania" bywają różne, na pewno warto zwrócić na niego uwagę. Nawet jeśli wydaje się tendencyjny, to jednak reżyseria sprawia, że ogląda się go jednym tchem. Tommy Lee Jones i Samuel L. Jackson wcielają się tu w towarzyszy broni, muszących walczyć o sprawiedliwość przed sądem wojskowym. Mocne, męskie kino, którego zapomnieć nie sposób.



Zdj. główne: screen z wideo ‘The Exorcist’ Director William Friedkin Has Never Made a Film for Himself | TCMFF 2023 dostępnego na YouTube.