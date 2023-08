Nowy polski film Netfliksa to esencja kina akcji klasy Z. Nic nie ma tu sensu

Markowicz znów stara się sygnalizować widzom, by ci traktowali jego film z przymrużeniem oka. I nie mam najmniejszych wątpliwości co do twórczej świadomości - rzecz w tym, że niewiele z niej wynika. Kolejne fabularne klisze są po prostu odtwarzane, ale reżyser nie robi z nimi nic ciekawego. To nie żadna zabawa konwencją czy zręczna żonglerka tropami, kiedy ewidentnie brakuje na nią jakiejkolwiek koncepcji. Czerpanie ze schematów niczemu nie służy; to bezrefleksyjne odbicia, skserowane kartki starych amerykańskich skryptów - zszytych w nową, polską całość na słowo honoru.



Niewiele trzyma się tu kupy - bohaterowie są albo nieprzekonujący, albo nudni w swych motywacjach; logiczne ciągi przyczynowo skutkowe bywają całkowicie pomijane; w bliskie relacje nie sposób uwierzyć, bo brakuje im jakiejkolwiek podbudowy; potyczki, choć zrealizowane całkiem sprawnie, zbyt często opierają się na scenariuszowych ułatwieniach (np. dźganie nożem w kamizelkę kuloodporną). CGI i wybuchów nie uświadczymy, na szczęście, zbyt wiele - ale gdy już pojawiają się na ekranie, momentalnie cofają nas do lat 90. Broni się za to... dźwięk, przynajmniej jak na standardy polskich filmów. To jeden z nielicznych seansów, kiedy nie czułem potrzeby odpalenia polskich napisów, by zrozumieć, co obsada bełkocze pod nosem. Przy okazji: pierwszorzędna aktorska ekipa nie ma tu zupełnie nic do roboty.



W tym miksie nużąco oldschoolowego akcyjniaka z elementami science fiction twórcy spróbowali zawrzeć komentarz dotyczący obecnej sytuacji politycznej w naszym kraju - zrobili to jednak niebywale topornie, idąc po linii najmniejszego oporu i męcząc widza absolutnym lekceważeniem fundamentalnej podstawy: sensu. Słowem: dla koneserów!