Nie żyje Matthew Perry. Chandler Bing z "Przyjaciół" miał 54 lata

Perry zyskał popularność dzięki występowi w serialu „Przyjaciele”. Wcielał się tam w Chandlera, wyjątkowo zabawnego i błyskotliwego bohatera. Wystąpił we wszystkich odcinkach serialu emitowanego od 1994 do 2004.



Matthew Perry urodził się 19 sierpnia 1969 roku, wychowywał się w Kanadzie, na ekranie zaczął pojawiać się pod koniec lat 80. Prawdziwą sławę i popularności zdobył dzięki angażowi do serialu „Przyjaciele” (1994 - 2004), gdzie obok Jennifer Aniston, Lisy Kudrow, Davida Schwimmera i Courteney Cox wcielał się w jednego z trzydziestolatków szukających swojego szczęścia. Amerykański sitcom dał każdemu z nich status międzynarodowych gwiazd i uchodzi za jedną z najważniejszych produkcji telewizyjnych przełomu wieków.