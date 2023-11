Głośny polski serial trafił do serwisu Netflix. Wyprodukowała go Telewizja Polska

Akcja serialu "Polowanie na ćmy" rozgrywa się w Warszawie w 1905 roku, kiedy rosyjskie represje coraz bardziej skłaniają Polaków do zrywu niepodległościowego. By nie dopuścić do buntu, szef carskiej Ochrany prowokuje w mieście zamieszki na tle obyczajowym w celu odwrócenia uwagi mieszkańców. Od tego momentu obiektem ich nienawiści, która została sprowokowana przez referenta carskiej policji Wiktora Gruna, stają się domy publiczne i ich bywalcy. Bohaterkami produkcji są trzy kobiety - Yvette, Franciszka Szlimakowska oraz Nastazja Jurina. Yvette to dziewczyna wykpiona przez sutenera handlującego żywym towarem, Franciszka jest właścicielką luksusowego warszawskiego domu publicznego, a Nastazja to Rosjanka i nieszczęśliwa mężatka, która jest w związku zaaranżowanym przez jej wpływowego ojca. Mimo przeciwności losu, rewolucyjnych nastrojów i burzliwych wydarzeń, kobiety pragną zmienić swoje życie za wszelką cenę.