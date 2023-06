Film akcji z Chrisem Hemsworthem zmierza do serwisu Netflix. Sprawdzamy piątkowe premiery

Ale zanim przejdziemy do nowości, warto jeszcze wrócić do zeszłotygodniowych premier. Fani i fanki "Big Mouth", jeśli przegapiliście 2. sezon "Zasobów ludzkich", to koniecznie wpadajcie do serwisu, żeby nadrobić zaległości. W zeszły piątek zadebiutował także serial dokumentalny o mrocznym mordercy z Hiszpanii - "Karciany morderca", a także holenderska pogodna komedia "Cudowne tygodnie" i turecki, pikantny serial "W moim stylu".