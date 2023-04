Youtuber otworzył restaurację. Motto lokalu to "Żryj, udław się i wypier**laj"

Youtuber ojwojtek to współzałożyciel kanału WIP Bros. Głośniej zrobiło się o nim rok temu za sprawą filmu "Wysłałem ofertę scamu do 100 influencerów", gdzie w imieniu fikcyjnie stworzonej firmy proponował influencerom reklamowanie podejrzanego produktu, chcąc się przekonać, kto zdecyduje się na jego promocję. Nagrał także materiał, w którym postanowił umieścić kuriozalną reklamę nieistniejących wkładek do butów w magazynach skierowanych głównie do seniorów, by sprawdzić, czy korporacja zgodzi się na wydrukowanie w gazecie reklamy produktu, który tak naprawdę nie działa.