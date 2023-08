Jak zadbać o swój dobrostan? Kluczem jest praca, ale to nie tak, jak myślisz

W trosce o nasz dobrostan rusza Power Hour w 10 polskich miastach. To spotkanie z muzyką na żywo, połączone z motywującym wystąpieniem: power speech w wykonaniu Oyki, czyli Olgi Kozierowskiej – prezeski Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką i autorki bestsellera „Miłość to czasownik”. Motywacyjne przemówienia będą składały się z trzech bloków. Pierwszy to obfitości siebie, w którym Oyka opowie o tym, co zrobić, by poczuć, że mamy wszystko, czego potrzebujemy, by osiągnąć wymarzone cele.