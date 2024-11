Peanut to z całą pewnością najsłynniejsza wiewiórka świata. Opiekun zwierzęcia, Mark Longo, prowadził mu konto na Instagramie. Obecnie obserwuje je 609 tys. internautów. „Zwykła wiewiórka ocalona z okrutnych ulic Nowego Jorku. Ekspert od parkouru, który nie zawaha się ukraść ci jedzenia. Prawdziwy król tego domu” - czytamy w opisie profilu.



Longo od dawna publikował materiały z bardzo kontaktową (i wyrośniętą) wiewiórką, która ewidentnie czuła się dobrze pod jego opieką. Nie było to zresztą jego jedyne dzikie zwierzę: drugim był szop pracz Fred. Nowojorczyk ocalił osieroconą wiewiórkę, gdy jej matkę potrącił samochód - nie udało mu się znaleźć miejsca, które mogłoby przyjąć małego zwierzaka, dlatego też sam karmił go przez długie miesiące, po czym próbował zwrócić mu wolność. Wypuścił Peanuta na podwórko... a półtora dnia później znalazł go siedzącego na jego ganku. Bez połowy ogona. Wówczas Peanut stał się zwierzakiem domowym i gwiazdą social mediów.