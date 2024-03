Bogactwo filmów, seriali i programów z trzech serwisów za 49,99 miesięcznie. Tytuły polecane przez redakcję

Nie ma wątpliwości, że Plus stworzył właśnie jedną z najkorzystniejszych tego typu ofert na rynku. Mam na myśli innowacyjny pakiet All In Streaming, który wszedł w życie 4 marca. Operator wyszedł naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, którym coraz częściej zależy na dostępie do bogatej biblioteki różnorodnych filmów i seriali. Biorąc pod uwagę mnogość platform, wszystkie opcje umożliwiające uniknięcie uiszczania wysokich opłat za każdą z osobna są na wagę złota. I tu właśnie wkracza Plus, który jako jedyny dostawca oferuje dostęp do aż trzech streamingów w jednym pakiecie, zapewniając imponującą swobodę wyboru. Oszczędność, świetna cena i zsumowana opłata za trzy serwisy, z których każdy może poszczycić się świetnymi filmami, serialami czy programami - trudno nie być pod wrażeniem.



Jeśli abonent zdecyduje się podpisać umowę na abonament głosowy, internet lub światłowód na 24 miesiące, opłata za korzystane z tego naprawdę potężnego pakietu wyniesie zaledwie 49,99 zł miesięcznie. W zależności od wybranego abonamentu klienci będą też mogli zgarnąć prezent, jakim są 3 lub nawet 6 miesięcy za darmo (pół roku za free dotyczy abonamentów głosowych od 69 zł miesięcznie z umową na 2 lata). Biorąc to wszystko pod uwagę – gratis w prezencie, normalne indywidualne ceny subskrypcji – zdecydowanie się na tę opcję to naprawdę duża oszczędność. Szczegóły dotyczące ofert znajdziecie tutaj.



Przy okazji: warto pamiętać, że Plus, poza abonamentem komórkowym z Pakietem Streamingów, oferuje też światłowód, dzięki któremu wszystkie seanse ulubionych tytułów w domu odbędą się bez zakłóceń i w najwyższej jakości. Jeśli jesteśmy zwolennikami oglądania filmów i seriali np. w podróży komunikacją miejską, to będzie ono bezproblemowe dzięki 5G od Plusa.



Tymczasem pochylmy się nad wybranymi pozycjami w bibliotekach wspomnianych trzech serwisów - jeśli obawiacie się, że nie znajdziecie tam nic dla siebie, to rzućcie okiem na to. I pamiętajcie, że to zaledwie wierzchołek góry lodowej!