Pakiet Polsat Box Go wprowadza pakiet za grosze. Takiej ceny nie ma żaden serwis VOD

Zdecydowaliśmy, że jako Grupa chcemy rozwijać jeden serwis streamingowy - Polsat Box Go. Obok pakietów Polsat Box Go Premium i Sport wprowadzamy nowy, unikalny pakiet streamingowy na polskim rynku - Polsat Box Go Start (...). W jednym pakiecie dajemy dostęp do ponad 40 tysięcy godzin ulubionych, kultowych seriali, szalonych i gorących reality shows i hitowej rozrywki. Można oglądać łatwo, miło i przyjemnie co, gdzie, kiedy, jak się chce na dowolnym urządzeniu

- mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Grupy Polsat Plus.