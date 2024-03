Filmy historyczne: TOP najlepszych polskich tytułów. Produkcje o historii są nudne? Bzdura!

Bohaterem filmu "W ciemności" w reżyserii Agnieszki Holland jest Leopold Socha (Robert Więckiewicz), Polak ze Lwowa, katolik, grzesznik i drobny złodziejaszek, który przez ponad rok zapewniał schronienie ukrywającym się w kanałach uciekinierom z getta. Lecz nie z dobroci serca, a za pieniądze. Z biegiem czasu to, co wydawało się okazją do zarobku, doprowadziło do powstania więzi między Leopoldem a grupą Żydów, a w następstwie - do heroicznej walki o ludzkie życie.