Zwiastun filmu "Powstaniec 1863" z Sebastianem Fabijańskim jest już w sieci. Kiedy premiera?

Wśród filmów o polskich powstaniach najwięcej tytułów skupia się na powstaniu warszawskim - są to m.in. "Miasto 44" Jana Komasy, "Kanał" Andrzeja Wajdy czy "Eroica" Andrzeja Munka. I choć produkcji o powstaniu styczniowym jest zdecydowanie mniej, to do skromnego grona o jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski po ponad 30 latach dołączy najnowszy film fabularny "Powstaniec 1863", który na dużych ekranach zadebiutuje już na początku przyszłego roku.