Prezes z lasu? Jak żyję, nie widziałem żałośniejszego błagania o uwagę

To oczywiście żarty, bo, wiecie, każdą bzdurę można potem wyjaśnić, że to ironia lub sarkazm, a każdy, kto się oburzył, ten głupek. Sarkazm jest bowiem niesłusznie uważany za domenę ludzi inteligentnych. Może i kiedyś tak było, gdy sarkazm jeszcze nie okazał się najłatwiejszą do przybrania tchórzliwą maską, za którą można schować to, że poza czystą złośliwością nie ma się do przekazania żadnej wartości.



Kiedy Prezes z lasu pojawił się na platformie X, to obok typowego oburzenia, na którym żeruje, spotkał się z prawdziwą i niewulgarną niechęcią. Znaczna cześć użytkowników zobaczyła w nim bowiem to, co skrywane jest za maską bogactwa i sarkazmu, czyli człowieka dramatycznie pragnącego uwagi i pieniędzy, tak jak jego poprzednicy, z Lordem Kruszwilem na czele.



Pojawiły się też „nitki” ze małymi śledztwami, które wskazywały nie tylko na dość nieudane próby biznesowe Prezesa, ale przede wszystkim na to, że jego wizerunek nie do końca odpowiada rzeczywistości. Jeśli to prawda, to pan Prezes najwyraźniej zbyt mocno wizualizuje własny sukces.