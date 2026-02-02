REKLAMA
Rycerz siedmiu królestw i pół rodziny Targaryenów. Kim są nowe smoki?

„Rycerz siedmiu królestw” w 2. i 3. odcinku wprowadził masę nowych bohaterów. Produkcja nie pieści się z widzami, bo choć premierowy epizod wprowadzał delikatnie do świata „Gry o tron”, to dzisiaj dostaliśmy więcej. Znacznie więcej.

Konrad Chwast
rycerz siedmiu targaryenowie
Na turniej w Ashford zjeżdżają się osobistości z całej okolicy. Najważniejszą jednak grupę stanowi oczywiście rodzina królewska. Choć oczywiście ich obecność uświetnią całą imprezę, to prawie pewne jest, że są oni zwiastunami kłopotów. Wielka władza w połączeniu z trudnym charakterem i nietykalnością osobistą to przecież przepis na katastrofę. Zwykle towarzyską, ale turniej rządzi się swoimi prawami i tam krew przelewać można w zasadzie bez konsekwencji. No właśnie, ale kim są nowe „smoki”?

Rycerz siedmiu Królestw – kim są nowi Targaryenowie?

Zacznijmy może od kilku słów na temat króla. W Siedmiu Królestwach rządzi aktualnie Daeron II nazywany Dobrym. Król jest lubiany, sprawiedliwy i dał Westeros upragniony pokój po wielkiej rebelii, która przez lata pustoszyła królestwo. Jego rodzina jest jednak znacznie bardziej kontrowersyjna. Przyjrzyjmy się im.

Książę Baelor Targaryen

Książe Baelor nazywany jest również Złamaną Włócznią. Przydomek wziął się od brawurowego zwycięstwa na jednym z turniejów. Jest księciem Smoczej Skały i Namiestnikiem Króla. To również dziedzic tronu i najstarszy syn władcy. Uważany za wzór rycerskości, honoru i sprawiedliwości. Choć ma czarne włosy, jest Targaryenem z krwi i kości.

Baelor pełni funkcję namiestnika króla
Baelor pełni funkcję namiestnika króla

Książe Valar

rycerz siedmiu krolestw
Valar, syn Baleora

Książę Valar to syn Baleora. To kolejna osoba do tronu Siedmiu Królestw. Wybitny rycerz, uczciwy mąż. Znać ojcowskie wychowanie i przywiązanie do rycerskiego etosu.

Książę Maekar Targaryen

Rycerz siedmiu krolestw smoki
Najmłodszy syn króla

Młodszy brat Baleora i zarazem czwarty syn króla. Szanse na rządzenie ma niewielkie, co powoduje u niego frustrację. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż to właśnie Baleor jest uważany za księcia pełnego wszelkich zalet. Niech was nie zdziwi więc zgryźliwość dojrzałego już księcia. Przyjrzyjmy się teraz jego dzieciom.

Książę Aerion Targaryen

Rycerz siedmiu krolestw smoki
Najstarszy syn Maekara

Najstarszy syn Maekara. Ten zdolny młodzieniec ma zadatki na wyjątkowego rycerza. Jest sprawny w siodle i w kopii. Gdy walczy, ubiera czarną zbroję z charakterystycznym, groźnym hełmem. Niestety, postrachem torów rycerskich jest nie tylko ze względu na swoje umiejętności, ale również dlatego, że jest człowiekiem okrutnym. Z przeciwnikami w pojedynkach bawi się, zadając im ból. Nie oszczędza nawet zwierząt, co łamie rycerskie tabu – wszak koń to najważniejszy towarzysz rycerza i nie powinno się go narażać na zbędne cierpienie.

Aerion wykorzystuje swoje pochodzenie, aby krzywdzić innych ludzi. Jego małpia złośliwość będzie go dużo kosztować, ale za nim to się stanie, napsuje krwi swojej rodzinie.

Jajo czyli książę Aegon Targaryen

Rycerz siedmiu krolestw smoki
Serial wreszcie ujawnił tożsamość Jaja

Chłopiec o ogolonej głowie i fioletowych oczach, który zostaje giermkiem Dunka. Początkowo ukrywa swoją tożsamość, ale w rzeczywistości jest księciem Aegonem, najmłodszym synem księcia Maekara i wnukiem króla Daerona II. Jest bystry, odważny, czasem pyskaty, ale lojalny wobec Dunka. Ogolił głowę, by ukryć charakterystyczne dla Targaryenów srebrno-złote włosy. W przyszłości zostanie królem i będzie nosił imię Aegona V.

Książę Daeron Targaryen

Maekar ma jeszcze jednego syna. Jego obecność została potwierdzona w serialu, ale na razie nie ujawniamy, gdzie on jest, aby nie psuć wam zabawy z oglądania – zwłaszcza jeśli nie czytaliście książek.

Jeśli w oczekiwaniu na kolejny odcinek chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej na temat "Rycerza Siedmiu Królestw", to możecie przeczytać naszą recenzję. Z kolei tu możecie znaleźć pełny harmonogram odcinków, a tu zapoznacie się z ser Lyonelem Baratheonem. Możecie też poznać odpowiedź na pytanie: gdzie podziały się smoki? Pisaliśmy też o pojawieniu się Jaja w "Grze o tron" oraz wyjaśnialiśmy, kim jest hedge knight - wędrowny rycerz.

02.02.2026
HBO Max Rycerz Siedmiu Królestw
