REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Kim jest Aegon V? Wyjaśniamy wielki twist z 3. odcinka Rycerza Siedmiu Królestw

W 3. odcinku „Rycerza Siedmiu Królestw” doszło do pewnego ujawnienia. Dla fanów prozy George’a R.R. Martina nie jest to nic nowego czy wielkiego, ale widzowie, którzy nie orientują się w powieściach i opowiadaniach z Westeros, mogą czuć się skonfundowani. Wyjaśnijmy sobie zatem, kim tak naprawdę jest Jajo oraz omówmy postać Aegona V. Tekst jest, rzecz jasna, pełen spoilerów.

Michał Jarecki
rycerz siedmiu królestw odcinek 3 jajo kim jest aegon
REKLAMA

Choć „Rycerz Siedmiu Królestw” to serial kameralny (zwłaszcza w porównaniu ze skalą „Gry o tron” czy „Rodu Smoka”) i próżno szukać w nim smoków, dużych bitew czy brutalnych batalii o władzę, nie brakuje w nim zaskoczeń. Tym największym jest zdecydowanie zwrot akcji w 3. odcinku. To właśnie w nim wędrowny rycerz, Dunk, odkrywa niezwykłą prawdę o swoim giermku, Jaju.

Myślę, że nawet mniej uważny widz podejrzewał, że coś tu nie gra - inteligencja Jaja oraz jego rozległa wiedza na temat biorących udział w turnieju rycerzy i rodów jasno sugerowały, że bezwłosy chłopiec skrywa znacznie więcej niż widać na pierwszy rzut oka. Kim tak naprawdę jest i dlaczego jego tożsamość ma ogromne znaczenie nie tylko dla tej historii, ale i dla całego uniwersum?

REKLAMA

Kim jest Jajo z Rycerza Siedmiu Królestw?

Oczywiście, że Jajo nie jest sierotą z Zapchlonego Tyłka. W rzeczywistości to syn księcia Maekara Targaryena oraz brat sadystycznego Aeriona i zapijaczonego Daerona. Jego stryj, namiestnik Baelor Targaryen, jest następny w kolejce do Żelaznego Tronu. Jajo ma jeszcze jednego brata: Aemona, doskonale znanego widzom „Gry o tron”. Był to maester z Czarnego Zamku Nocnej Straży - przed śmiercią wspomniał nawet, że słyszy śmiech „Egga”.

„Egg” (czyli właśnie „Jajo”) to dziecięcy pseudonim chłopca nadany mu właśnie przez Aemona.

Jego pełne imię brzmi Aegon V Targaryen.

Niezadowolony z bycia giermkiem Daerona (głównie z powodu jego pijackich ekscesów), Jajo podążył za Dunkiem na turniej na polach Ashford i postanowił służyć właśnie jemu.

Ma to jednak poważne konsekwencje. W poprzednich odcinkach widzieliśmy niepokój Maekara związany z zaginięciem jego synów - teraz okazało się, że jeden z nich przez cały czas był tuż pod jego nosem. Niestety, Daeron okłamuje ojca, twierdząc, że Jajo został porwany. W połączeniu z atakiem Dunka na Aeriona w obronie lalkarki, otrzymujemy dość problematyczny obraz, który sprowadza na wędrownego rycerza ogromne kłopoty.

Jeśli zaś chodzi o szerszy kontekst genealogiczny, uwzględniający seriale „Ród smoka” i „Gra o tron”: prapraprapradziadkiem Jaja jest Viserys I Targaryen, a prapraprababką - Rhaenyra. Z kolei Daenerys Targaryen jest jego praprawnuczką.

Uwaga: poniżej spoilery dotyczące przyszłości bohatera - informacje, które znamy z książek, a które nie zostaną ujawnione w tym sezonie serialu.

Mimo skromnych początków, obu bohaterów czeka wielka przyszłość. Została ona zresztą niejako zapowiedziana w tym samym odcinku, gdy do Dunka i Jaja podeszła wróżbitka. Nadejdzie bowiem dzień, w którym będący już królem Maekar zginie. Daeron i Aerion będą już martwi, a Aemon odrzuci koronę. Wówczas Jajo - Aegon V - zostanie królem Siedmiu Królestw. Z kolei jego mentor i przyjaciel, ser Duncan Wysoki, dołączy do Gwardii Królewskiej, a z czasem zostanie jej dowódcą.

Panowanie Aegona cieszyło się sympatią wśród prostego ludu - bez wątpienia dlatego, że życie wśród najniższych warstw społecznych nauczyło chłopaka, jak najlepiej odpowiadać na jego potrzeby. Wraz z żoną, Bethą Blackwood, doczekał się dwójki dzieci: Duncana oraz Jaehaerysa Targaryena.

REKLAMA
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover

Jeśli w oczekiwaniu na kolejny odcinek chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej na temat "Rycerza Siedmiu Królestw", to możecie przeczytać naszą recenzję. Z kolei tu możecie znaleźć pełny harmonogram odcinków, a tu zapoznacie się z ser Lyonelem Baratheonem. Możecie też poznać odpowiedź na pytanie: gdzie podziały się smoki? Pisaliśmy też o pojawieniu się Jaja w "Grze o tron" oraz wyjaśnialiśmy, kim jest hedge knight - wędrowny rycerz. A może chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej o Targaryenach z nowego serialu?

REKLAMA
Michał Jarecki
02.02.2026 14:09
Tagi: Gra o tronRód SmokaRycerz Siedmiu Królestw
Najnowsze
13:00
Kasztanowy ludzik Netfliksa wraca z 2. sezonem. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-02-02T13:00:58+01:00
12:39
HBO przyśpiesza premierę 4. odcinka Rycerza Siedmiu Królestw. Ma dobry powód
Aktualizacja: 2026-02-02T12:39:15+01:00
12:03
Kultowy kryminał wjechał na Netfliksa. Wszystkie 12 sezonów
Aktualizacja: 2026-02-02T12:03:48+01:00
11:58
Ten wątek 4. sezonu Bridgertonów mnie zachwyca. Od razu się wzruszam
Aktualizacja: 2026-02-02T11:58:54+01:00
11:33
Tajemniczy horror ominął polskie kina. Stał się hitem SkyShowtime
Aktualizacja: 2026-02-02T11:33:13+01:00
10:39
Rycerz siedmiu królestw i pół rodziny Targaryenów. Kim są nowe smoki?
Aktualizacja: 2026-02-02T10:39:47+01:00
10:17
The Last of Us skończy się wcześniej. Niedługo wielkie pożegnanie z serialem
Aktualizacja: 2026-02-02T10:17:46+01:00
9:39
Serialowy Dumbledore nie kryje żalu. Nalegano, by zrezygnował z Pottera
Aktualizacja: 2026-02-02T09:39:39+01:00
14:09
Na ten film nikt nie chodzi do kina. Zaraz zarobi rekordową kwotę
Aktualizacja: 2026-02-01T14:09:00+01:00
13:19
Ten serial bywa dołujący, ale szukaliśmy w nim radości - mówią nam gwiazdy Klangora
Aktualizacja: 2026-02-01T13:19:00+01:00
12:12
Kiedy premiera serialu Harry Potter? W końcu jakieś konkrety
Aktualizacja: 2026-02-01T12:12:45+01:00
12:12
Przeczytałam ten kryminał po latach. Wciąż jest piekielnie dobry
Aktualizacja: 2026-02-01T12:12:00+01:00
11:03
Kultowy horror wywraca bebechy. Nie zaśniecie po nim
Aktualizacja: 2026-02-01T11:03:00+01:00
10:15
Ten kryminał mnie nie porwał. Ale wiem, komu się spodoba
Aktualizacja: 2026-02-01T10:15:00+01:00
9:29
Najważniejsze premiery lutego 2026. Gorące tytuły w kinie i streamingu
Aktualizacja: 2026-02-01T09:29:00+01:00
8:43
Netflix wykręca niezłą akcję. Nie zaśniecie, póki nie odkryjecie, jak się kończy
Aktualizacja: 2026-02-01T08:43:00+01:00
7:04
Kiedy 2. sezon serialu Daredevil: Odrodzenie? To już zaraz
Aktualizacja: 2026-02-01T07:04:00+01:00
14:39
Widzowie zmiażdżyli tę adaptację przed laty. Nareszcie ją docenili
Aktualizacja: 2026-01-31T14:39:00+01:00
13:07
Twórca Wikingów nakręcił serial o swoim idolu. To legendarna postać
Aktualizacja: 2026-01-31T13:07:00+01:00
12:45
Hollywood żegna Catherine O'Harę. Wpisy łamią serce
Aktualizacja: 2026-01-31T12:45:05+01:00
12:01
Czy Wielki Marty jest oparty na faktach? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-01-31T12:01:00+01:00
11:57
Szybcy i wściekli zostają w garażu. Finałowa część (znowu) opóźniona
Aktualizacja: 2026-01-31T11:57:41+01:00
10:59
HBO Max dodało film, który nie ma złych opinii. Najpewniej go nie widzieliście
Aktualizacja: 2026-01-31T10:59:00+01:00
9:59
Użytkownicy Disney+ chłoną piękne sci-fi jak substancję
Aktualizacja: 2026-01-31T09:59:00+01:00
9:05
Ale Prime Video ekipę zmontował. Ten film akcji kopie tyłki użytkownikom
Aktualizacja: 2026-01-31T09:05:26+01:00
8:17
W Wielkim Martym występuje Niania Frania. Ta prawdziwa
Aktualizacja: 2026-01-31T08:17:00+01:00
7:31
HBO Max: TOP 5 nowości na weekend, w tym kultowy horror
Aktualizacja: 2026-01-31T07:31:00+01:00
19:44
Catherine O'Hara nie żyje. Grała mamę w filmie Kevin sam w domu
Aktualizacja: 2026-01-30T19:44:36+01:00
19:13
Mistrz horroru powraca z thrillerem survivalowym. Ależ mi go brakowało
Aktualizacja: 2026-01-30T19:13:00+01:00
19:12
Taco Hemingway na celowniku. Tak, chodzi o lek
Aktualizacja: 2026-01-30T19:12:35+01:00
17:21
Czy Future Man dostanie 4. sezon? Genialne sci-fi obejrzysz tylko na Netfliksie
Aktualizacja: 2026-01-30T17:21:00+01:00
17:01
Serial Apple TV rozzłościł widzów. 2. sezon i tak powstanie
Aktualizacja: 2026-01-30T17:01:52+01:00
15:55
Disney+ rozgrzewa nowościami na luty 2026. Doskonałe premiery
Aktualizacja: 2026-01-30T15:55:00+01:00
15:36
Gwiazda Harry'ego Pottera w obsadzie Białego Lotosu. Co za zaskoczenie
Aktualizacja: 2026-01-30T15:36:00+01:00
15:13
Timothee Chalamet to nowa ikona kina. Nawróciłem się na bycie jego fanem
Aktualizacja: 2026-01-30T15:13:00+01:00
14:51
Uroczysta premiera filmu Zapiski śmiertelnika z udziałem gwiazd
Aktualizacja: 2026-01-30T14:51:50+01:00
14:33
Ostatnia szansa na Burgera Drwala. Oferta zaraz się kończy
Aktualizacja: 2026-01-30T14:33:00+01:00
14:10
Widziałem wielu złych bohaterów w serialach. Ale teraz SkyShowtime przegiął
Aktualizacja: 2026-01-30T14:10:29+01:00
13:37
Kwiat Jabłoni zapowiada przerwę. To będzie długa cisza
Aktualizacja: 2026-01-30T13:37:58+01:00
12:06
Darren Aronofsky stworzył serial AI. Co za okrutny żart
Aktualizacja: 2026-01-30T12:06:38+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA