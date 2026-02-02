Kim jest Aegon V? Wyjaśniamy wielki twist z 3. odcinka Rycerza Siedmiu Królestw

Ładowanie...

Choć „Rycerz Siedmiu Królestw” to serial kameralny (zwłaszcza w porównaniu ze skalą „Gry o tron” czy „Rodu Smoka”) i próżno szukać w nim smoków, dużych bitew czy brutalnych batalii o władzę, nie brakuje w nim zaskoczeń. Tym największym jest zdecydowanie zwrot akcji w 3. odcinku. To właśnie w nim wędrowny rycerz, Dunk, odkrywa niezwykłą prawdę o swoim giermku, Jaju.



Myślę, że nawet mniej uważny widz podejrzewał, że coś tu nie gra - inteligencja Jaja oraz jego rozległa wiedza na temat biorących udział w turnieju rycerzy i rodów jasno sugerowały, że bezwłosy chłopiec skrywa znacznie więcej niż widać na pierwszy rzut oka. Kim tak naprawdę jest i dlaczego jego tożsamość ma ogromne znaczenie nie tylko dla tej historii, ale i dla całego uniwersum?

Kim jest Jajo z Rycerza Siedmiu Królestw?

Oczywiście, że Jajo nie jest sierotą z Zapchlonego Tyłka. W rzeczywistości to syn księcia Maekara Targaryena oraz brat sadystycznego Aeriona i zapijaczonego Daerona. Jego stryj, namiestnik Baelor Targaryen, jest następny w kolejce do Żelaznego Tronu. Jajo ma jeszcze jednego brata: Aemona, doskonale znanego widzom „Gry o tron”. Był to maester z Czarnego Zamku Nocnej Straży - przed śmiercią wspomniał nawet, że słyszy śmiech „Egga”.



„Egg” (czyli właśnie „Jajo”) to dziecięcy pseudonim chłopca nadany mu właśnie przez Aemona.

Jego pełne imię brzmi Aegon V Targaryen.

Niezadowolony z bycia giermkiem Daerona (głównie z powodu jego pijackich ekscesów), Jajo podążył za Dunkiem na turniej na polach Ashford i postanowił służyć właśnie jemu.



Ma to jednak poważne konsekwencje. W poprzednich odcinkach widzieliśmy niepokój Maekara związany z zaginięciem jego synów - teraz okazało się, że jeden z nich przez cały czas był tuż pod jego nosem. Niestety, Daeron okłamuje ojca, twierdząc, że Jajo został porwany. W połączeniu z atakiem Dunka na Aeriona w obronie lalkarki, otrzymujemy dość problematyczny obraz, który sprowadza na wędrownego rycerza ogromne kłopoty.



Jeśli zaś chodzi o szerszy kontekst genealogiczny, uwzględniający seriale „Ród smoka” i „Gra o tron”: prapraprapradziadkiem Jaja jest Viserys I Targaryen, a prapraprababką - Rhaenyra. Z kolei Daenerys Targaryen jest jego praprawnuczką.



Uwaga: poniżej spoilery dotyczące przyszłości bohatera - informacje, które znamy z książek, a które nie zostaną ujawnione w tym sezonie serialu.



Mimo skromnych początków, obu bohaterów czeka wielka przyszłość. Została ona zresztą niejako zapowiedziana w tym samym odcinku, gdy do Dunka i Jaja podeszła wróżbitka. Nadejdzie bowiem dzień, w którym będący już królem Maekar zginie. Daeron i Aerion będą już martwi, a Aemon odrzuci koronę. Wówczas Jajo - Aegon V - zostanie królem Siedmiu Królestw. Z kolei jego mentor i przyjaciel, ser Duncan Wysoki, dołączy do Gwardii Królewskiej, a z czasem zostanie jej dowódcą.



Panowanie Aegona cieszyło się sympatią wśród prostego ludu - bez wątpienia dlatego, że życie wśród najniższych warstw społecznych nauczyło chłopaka, jak najlepiej odpowiadać na jego potrzeby. Wraz z żoną, Bethą Blackwood, doczekał się dwójki dzieci: Duncana oraz Jaehaerysa Targaryena.

