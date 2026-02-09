Książe Baleor uratował Dunka. Dlaczego ten Targaryen ma czarne włosy?

Ładowanie...

Wspaniały to był odcinek, o czym zaświadczam nie tylko ja, ale również opinie widzów i krytyków w zasadzie z całego świata. Klasyczny motyw poszukiwania drużyny do wykonania zadania został tu wywrócony na drugą stronę, pokazując raz jeszcze mroczne strony świata stworzonego przez George’a R.R. Martina.



Uwaga, w tym tekście znajdziecie spoilery z 4. odcinka „Rycerza Siedmiu Królestw”.



W tym pełnym napięcia epizodzie, gdy wszystko wydawało się już stracone, na arenę wkroczył Baleor nazywany Złamaną Włócznią. Wypowiedział tylko 2 zdania i jasne stało się, że wszystkie plotki, które na jego temat krążyły, były prawdziwe. Syn króla Daerona II Targaryena to doskonały materiał na dobrego króla.

Dlaczego Baleor z Rycerza Siedmiu Królestw ma czarne włosy?

Baelor był pierworodnym synem króla Daerona II Targaryena oraz Myriah Martell, księżniczki z Dorne. W świecie „Pieśni Lodu i Ognia” mieszkańcy Dorne mają ciemne włosy i oliwkową cerę. Z perspektywy losów Westeros małżeństwo Targaryena i Martellówny jest bardzo ważne. Kiedy Aegon I Zdobywca podbijał Westeros, nie udało mu się podbić jednego królestwa – właśnie Dorne. Kraina co prawda żyła z koroną bardzo blisko, ale cały czas pozostawała (przynajmniej formalnie) odrębnym organizmem.



Małżeństwo Daerona było więc bardzo istotne z perspektywy polityki wewnętrznej państwa. Baelor, który odziedziczył po matce kolor włosów był w pewnym sensie symbolem zjednoczenia Westeros. Sprawa jest jednak trochę bardziej skomplikowana.

Potężna krew smoka?

Tradycyjnie przyjęło się, że Targaryenowie mają srebrne włosy, gdyż mają tak mocne geny, że właśnie ten konkretny typ wyglądu dominuje. To oczywiście nie jest tak do końca prawda. Rzeczywiście z małżeństw Smoków z innymi rodami, dzieciaki wychodziły bardzo różne, ale nie bez znaczenia jest fakt, że sam ród smoka najchętniej płodził potomstwo w ramach własnego rodu, również dlatego, aby nie „rozrzedzać krwi”.



Choć co do pochodzenia Baleora nie ma wątpliwości, to jednak w Westeros wielokrotnie sam kolor włosów był przyczynkiem do… wojen domowych. W pewnym uproszczeniu, właśnie to jest jednym z tematów „Rodu Smoka”.

Kim właściwie jest Baelor Złamana Włócznia?

To najstarszy syn króla. Jako Namiestnik był powszechnie szanowany za rządy twardą, ale sprawiedliwą ręką. Był raczej w opozycji do Bryndena Riversa, znanego jako Bloodraven - wpływowy czarnoksiężnik był raczej brutalny, a Baleor preferował łaskę i nie popierał zbędnego jego zdaniem przelewu krwi. Przydomek "Złamana Włócznia" zyskał po słynnym turnieju z okazji ślubu księżniczki Daenerys, gdzie w finale pokonał m.in. Daemona Blackfyre'a, krusząc na nim wiele kopii.



