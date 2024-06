Nazwijcie mnie starym dziadem (nie obrażę się), ale uważam, że to właśnie stół powinien być docelowym miejscem spożywania posiłków. Nazwijcie mnie też hipokrytą, bo sam najczęściej, kiedy wcinam obiad lub kolację, a siedzę w domu sam, odpalam jakiś serial. Ten moment, gdy stygnie jedzenie, a rozgrzewa się telewizor, poświęcam na zdecydowanie, co będzie mi towarzyszyło przez te kilkadziesiąt minut. I jest to moment trudny, nie tylko ze względu na gigantyczny wybór, ale też na fakt, że nie wszystko, co w streamingu pasuje do tak ważnej i szlachetnej czynności, jaką jest jedzenie.



Dlatego postanowiłem zebrać tytułów, które w miarę sensowny sposób komponowały mi się z szybkim posiłkiem przed telewizorem. Nie chodzi jednak o to, że są to seriale jedynie kulinarne, ale również takie, którym nie przeszkadza odrobina mlaskania.