Seriale postapokaliptyczne. Wybieramy najlepsze produkcje w konwencji postapo

Serial stworzony przez Willa Forte, który gra w nim też główną rolę. Phil Miller wydaje się być jedyną osobą ocalałą na Ziemi. Przez pewien czas próbuje przetrwać samotnie, zanim spotyka Carol Pilbasian, inną ocalałą. Phil i Carol postanawiają połączyć siły, by przetrwać i być może spróbować odtworzyć ludzkość. W miarę jak serial się rozwija, grupa ocalałych powiększa się, a bohaterowie muszą nauczyć się współpracować. To przede wszystkim komedia (Will to paskudny typ, który myśli tylko o sobie - zmienia się stopniowo, z czasem) - łączy w sobie elementy humorystyczne z głębszymi refleksjami nad ludzką naturą i wartościami społecznymi.



The Last Man of Earth jest dostępny w Disney+.