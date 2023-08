Jedno zdjęcie i świat zakochał się w polskiej wsi. Co jest takiego wyjątkowego w Sułoszowej?

Wieś otaczają kolorowe pola, które z lotu ptaka przypominają niesamowity malarski obraz. Sułoszowa może pochwalić się imponującą długością, wynosi ok. 9 kilometrów, choć nie jest najdłuższą wsią w Polsce. Ten tytuł należy do innej małopolskiej miejscowości - Zawoja, która mierzy ok. 18 kilometrów.