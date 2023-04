To największy globalny debiut w historii filmów animowanych. "Super Mario Bros. Film" wskoczył na najwyższy poziom

Prognozy były bardzo optymistyczne, ale tego chyba nikt się nie spodziewał. The Hollywood Reporter poinformował, że adaptacja kultowej gry wideo Nintendo "Super Mario Bros." w ciągu pięciodniowego debiutu w Stanach Zjednoczonych zarobiła ponad 204 miliony dolarów. Dodając do tego 171 milionów dolarów przychodu z zagranicznych pokazów m.in. w Wielkiej Brytanii, Brazylii czy Meksyku, łączna suma dochodu z filmu o Mario i Luigim wynosi nieco ponad 375 milionów dolarów, co sprawia, że "Super Mario Bros. Film" rozbija tegoroczny bank.