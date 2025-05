Najlepsze filmy o polityce. 10 produkcji nie na twoje nerwy

Afera Watergate to jeden z najczęściej mielonych przez amerykańskie kino tematów - czy to wspomniani wyżej "Wszyscy ludzie prezydenta", czy to świetny serial "Gaslit". Ten film zaś spogląda na Nixona z nieco innej, równie ciekawej perspektywy, dodatkowo konfrontując go z drugą tytułową postacią - Frosta, dziennikarza, któremu marzy się szacunek branży. Bardzo dobre kino, świetnie zagrane przede wszystkim przez Langellę i Sheena.