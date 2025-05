The Last of Us 2 - kim jest Isaac? Zmiany względem gry wyszły na dobre

Uwaga! Spoilery.



W 4. epizodzie drugiego sezonu "The Last of Us" Ellie i Dina coraz bardziej zbliżają się do Seattle, gdzie mają nadzieję znaleźć Wilki. Po drodze napotykają sporo trupów i wojskowego sprzętu, pozostawionego w ramach walk między WLF a FEDRĄ. W nocy natykają się na niewielki oddział Wilków, któremu uciekają. Nie mają jednak powodu do spokoju - podziemia, w których przebywają, zostają zaatakowane przez stado zarażonych. Dziewczynom udaje się przeżyć, ale Ellie zostaje ugryziona, przez co przerażona Dina chce ją zastrzelić, nieświadoma, że jej towarzyszka jest odporna. Później przyjaciółka Ellie wyjawia jej, że jest w ciąży. Nad ranem decydują, że obie pójdą w stronę szpitala w Lakehill - ich następnego celu.