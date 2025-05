HBO jakiś czas temu oficjalnie potwierdziło, że serialowe "The Last of Us" doczeka się 3. sezonu, a za jego sterami ponownie staną Craig Mazin i Neil Druckmann. To jednak zapewne jeszcze nie koniec, bowiem szefowa działu filmów i seriali HBO, Francesca Orsi, swego czasu wypowiedziała się na temat potencjalnego opowiedzenia historii w czterech sezonach. Craig Mazin zapowiadał, że w momencie zakończenia adaptacji gry "The Last of Us: Part 2" jego przygoda z projektem dobiegnie końca - zatem wydarzy się to po zakończeniu następnej odsłony serialu. Wiemy więc, że fabuła wspomnianej gry nie zostanie zamknięta w jednym sezonie, a w aż dwóch. Data premiery i startu prac nad 3. sezonem "The Last of Us" póki co pozostaje nieznana.