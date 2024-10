„The Office PL”: fenomen, który ograliśmy po mistrzowsku

Siłą mockumentu-komedii pokroju „The Office” jest umiejętne operowanie żenującym humorem. Chodzi o to, by cringe był potężny, ale jednocześnie bardziej bawił, niż zachęcał do wyłączenia telewizora. By balansujące na granicy absurdu dowcipy mogły poszczycić się memicznością, czymś, co zapada w pamięć. Chodzi też o to, by nawet ci najokropniejsi spośród bohaterów potrafili wzbudzić sympatię widza.



Trzeba było też rozpisać wątki dla poszczególnych postaci, które przewijają się gdzieś w tle. Ważne jest mieć komu kibicować (jak choćby Jimowi i Pam), z kim sympatyzować. Jednocześnie należało zachować prostotę - to właśnie prostota jest przecież sercem „The Office”. Przeciętna firma, trywialny produkt, brak wielkich wolt fabularnych, niewielka liczba postaci, jedno (no, przeważnie) miejsce akcji, tona stereotypów do ogrania i wyśmiania.



„The Office” to z założenia rozrywka uderzająca w czułe punkty, w niepoprawny sposób wyśmiewająca wszystko wokół, w tym tę prawdziwą, negatywną niepoprawność. Czasem w sposób celowo niemądry, czasem, przeciwnie, inteligentny, w pewnym sensie pouczający (nienachalnie!). Serial napisano i stworzono tak, by nie wymagał ogromu skupienia, by gwarantował frajdę, ubaw i relaks, by można było wracać do losowych odcinków i nie mieć problemu z niezrozumieniem fabuły - ale też tak, by nie wrzucano go do jednego wora z produkcjami wyłącznie głupawymi i odmóżdżającymi.



Ekipa twórców przeniosła to na nasz grunt, celnie dobierając tematykę dowcipów (tak, by dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, ale nie iść na łatwiznę w pisaniu dowcipów i obśmiewanych klisz, konwencji, wspomnianych stereotypów) - to wciąż „The Office”, ale jednak również Polska.



Zadziałało świetnie.