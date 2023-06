The Prodigy zagra w Polsce. Koncert odbędzie się jeszcze w tym roku

Kiedy wydawało się, że zespół The Prodigy po śmierci swojego frontmana w 2019 roku, Keitha Flinta, już nie wystąpi w niepełnym składzie, zespół ogłosił trasę koncertową, która miała być jednocześnie celebracją 25. rocznicy wydania albumu "The Fat of the Land", czyli trzeciego krążka The Prodigy. Wtedy, w 2022 roku, grupa wyruszyła w 10-dniową trasę po Wielkiej Brytanii, odwiedzając takie miasta, jak Londyn, Manchester czy Liverpool. W zeszłym tygodniu The Prodigy poinformował o swojej kolejnej trasie koncertowej - Army of the Ants Tour 2023 - zdradzając, że tak, jak i w zeszłym roku, również zawitają do Anglii. Dziś okazało się, że zespół ma w planach nie tylko Wyspy Brytyjskie, ale także inne europejskie kraje, w tym Polskę.