Główni bohaterowie "The Umbrella Academy" w pewnym momencie poznali swoich odpowiedników z The Sparrow Academy. Mieli oni nawet doczekać się własnego serialu. Do powstania spin-offu jednak nie doszło. Netflix zapowiedział go co prawda w zeszłym roku, ale jakiś czas temu ogłosił, że z niego rezygnuje. Zbiegło się to w czasie ze zrezygnowaniem ze współpracy z showrunnerem produkcji głównej, który swoją drogą miał też odpowiadać za adaptację "Horizon Zero Dawn".