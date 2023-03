Już za 250 zł możecie obejrzeć tył sceny na koncercie The Weeknd. Czekam na miejsca bez dźwięku

Koncert The Weeknd w Polsce odbędzie się już 9 sierpnia 2023 roku. To część trasy "After Hours Til Dawn Tour", czyli uhonorowanie albumu "After Hours" sprzed trzech lat. Bilety na imprezę na PGE Stadionie Narodowym sprzedają się świetnie mimo swych cen - przeciętnie oscylują w okolicach 1400-1500 zł za miejsce na płycie, ale sięgają też znacznie wyższych kwot. Zgadza się: to dużo więcej, niż oczekują włodarze największych muzycznych festiwali, podczas których na przestrzeni kilku dni możemy posłuchać wielu, wielu gwiazd.



Uwagę internautów przyciągnęła pewna "szczodra" oferta operatora koncertu, Live Nation. Zapragnął on umożliwić wizytę na imprezie również tym fanom wielkiej gwiazdy światowego formatu, którzy nie mogą sobie pozwolić na uiszczenie standardowej opłaty. Rzecz w tym, że ta rzekoma próba wyjścia słuchaczom naprzeciw (specjalnie uruchomiono nową pulę!) przybrała dość kuriozalny kształt. Otóż organizator życzy sobie 221-251 zł w zamian za bilety... z brakiem widoku. Chętni mogą sobie The Weeknd posłuchać, ale nic nie zobaczą.