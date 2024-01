Z TikToka zniknie większość hitów. Już w czwartek

TikTok zaznaczył, że był w stanie podpisać umowę z innymi wytwórniami oraz wydawcami, natomiast sam Universal utracił ogromne wsparcie platformy z ponad miliardem użytkowników. Nie zanosi się, by obie strony miały się dogadać, dlatego już niebawem, a dokładnie w czwartek fani TikToka nie będą mieli możliwości, by posłuchać oraz dodać do materiałów filmowych piosenek ulubionych i największych artystów.