Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było: TVN otworzyło aż 15 kanałów! To zupełnie nowa generacja telewizji

Dostępne online kanały generacji FAST rewolucjonizują streaming na całym świecie. Teraz przyszedł czas na Polskę. Każdy z 15 wspomnianych kanałów znajdziecie jedynie w sieci - oferują one dostęp do najbardziej lubianych jakościowych tytułów z portfolio TVN-u w formie „tu i teraz”. Oznacza to, że obejrzycie je na każdym podłączonym do Internetu urządzeniu! Co więcej, każdy kanał to staranna selekcja treści - wszystko jest tu dokładnie przemyślane. Cel? Dostarczyć widzom jak najlepsze wrażenia z konsumpcji tych treści i zredukować czas, który odbiorca poświęca na odnalezienie programów w odpowiedniej tematyce, gatunku czy zgodny z innymi preferencjami.



Tym właśnie są kanały FAST (Free Ad Supported Television): to nadawane przez sieć kanały z ramówką złożoną z najpopularniejszych tytułów. Ta usługa rozwijała się na świecie w ostatnich latach i zdążyła już zrewolucjonizować rozrywkowy przemysł w USA. Nic dziwnego - umożliwiają bowiem widzom szukanie swoich ulubionych seriali czy programów szybko i sprawnie, w dowolnej chwili, w sposób dosłownie nieograniczony.



Ta nowa generacja łączy najmocniejsze tytuły i nazwiska ze światów telewizji i streamingu, ułatwia wybór (zarówno treści, jak i urządzenia), gwarantuje jego swobodę, umożliwia zgrabny binge-watching. Wszystko w odpowiedzi na potrzeby i wymagania współczesnego konsumenta.



Kilka godzin z rzędu z Magdą Gessler czy „Hotelem Paradise”? Proszę bardzo!