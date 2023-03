Kim jest Oskar Cyms? Wygrał 3. odcinek "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", pracował przy filmie "365 dni"

- Jestem pod wrażeniem, choć to już właściwie wyświechtane powiedzenie, więc lepiej powiem, zaimponowałeś mi - powiedziała jurorka Małgorzata Walewska, rozwijając swoją myśl. Jak można nauczyć się takiej ilość tekstu w tak krótkim czasie? Nie jestem co prawda w stanie stwierdzić, czy tam czegoś nie zmyślałeś, ale jeśli nawet, to miałeś to tak osadzone w każdym geście, w każdym akcencie… ja rozumiem, że to musi lecieć, jak po pacierzu, nie ma czasu się zastanawiać. To musisz mieć tak wbite, że nawet jak cię w nocy budzą, to ty please, stand up i please, stand up - mówiła zachwycona. Występ Cymsa jako Eminema spodobał się również Pawłowi Domagale. Ja też nie powiem, że jestem pod wrażeniem, bo to bez sensu, ale ogromny szacunek, bo wiem, ile musiało kosztować cię to pracy, a tej pracy (w tym dobrym sensie) nie było tu widać. Eimnem to rap got i ty byłeś rap god - powiedział. To właśnie Cyms wygrał 10 tysięcy złotych, natomiast wygraną gotówkę przekazał Fundacji Siepomaga, a konkretnie malutkiej Zosi, zmagającej się z nowotworem.