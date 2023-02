Policjantka Liv Berg przeprowadza się wraz z partnerem i dwiema córkami do prowincjonalnego Nybo. Jedna z dziewcząt, Thale, na skutek niefortunnego zbiegu okoliczności zostaje świadkiem brutalnego morderstwa, przy okazji również odnosząc obrażenia podczas ataku. Kto był jego sprawcą? Policja szybko stwierdza, że miasto terroryzuje wilk; Liv prowadzi śledztwo, a pomaga jej profesor - specjalista od wilków. Bohaterowie wkrótce dojdą do wniosku, że nie mają do czynienia ze zwykłym zwierzęciem.



Naprawdę nie jestem pewny, czy dałoby się nakręcić horror o wilkołaku oparty o równie nieoryginalny scenariusz. Niemal każdy z wątków i tropów - włącznie z obyczajowym backgroundem - wręcz irytuje scenopisarskim lenistwem. Mamy tu lekko szurniętego, jednorękiego łowcę, grupę zdeterminowanych lokalsów, którzy podejmują własne polowanie, nawiązania do „Szczęk”, gładziutkie przełykanie prawdy, w którą uwierzyć powinno być znacznie trudniej, no i - jakżeby inaczej - „zainfekowaną” nastolatkę, tak jakby wtórne do bólu łączenie dojrzewania z wilkołactwem nie otrzymało dotychczas wystarczająco dużo przestrzeni.



Co ciekawe, jak na tak klasyczny w strukturze i wykorzystywanych tropach film, „Wilk wikingów” pozostawia wiele niedopowiedzeń. Nie z tych intrygujących, a niezrozumiałych - nie wiadomo na przykład, po co pewien zaskakujący wątek z przeszłości Thale w ogóle zostaje poruszony, skoro zupełnie nic z niego później nie wynika.



Jeśli szukacie nieco ciekawszych prób opowiedzenia o wilkołactwie w nowszych produkcjach, warto zainteresować się m.in. obrazem „Teddy” (Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma, 2020) lub serialem „Wolf Like Me” (2022), który obejrzycie na Primo Video. Na tego wilka raczej szkoda waszego czasu.



Jeśli jednak chcecie spróbować: „Wilka wikingów” obejrzycie na Netflixie.