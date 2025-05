To nie koniec Yellowjackets. Uwielbiany dreszczowiec dostanie 4. sezon

W 3. sezonie w obsadzie dorosłych znaleźli się: Melanie Lynskey ("The Last of Us"), Christina Ricci ("Jeździec bez głowy"), Tawny Cypress ("Gliniarze z Brooklynu"), Lauren Ambrose ("Servant"), Simone Kessell ("Outlaws"), Warren Kole ("Avengers"), Sarah Desjardins ("Riverdale") oraz Elijah Wood. W role młodszych odpowiedników wcielili się natomiast Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Courtney Eaton, Liv Hewson, Kevin Alves i Steven Krueger. Do obsady w rolach gościnnych dołączyli: dwukrotna zdobywczyni Oscara Hilary Swank ("Nie czas na łzy") i Joel McHale ("Community").