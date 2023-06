Raper YNW Melly, powiązany z Kanye Westem, stanął przed sądem. Grozi mu dożywocie, a nawet kara śmierci

Jamell Maurice Demons, w hip-hopowym świecie znany jako YNW Melly, mierzy się teraz z poważnymi oskarżeniami. Autor takich kawałków jak "Murder on My Mind" czy "Mixed Personalities", które powstały we współpracy z Kanye Westem, stanął przed sądem za podwójne zabójstwo swoich przyjaciół z kolektywu Young Ni**a World, w skrócie YNW. Demons miał spiskować z innymi raperami, by zatrzeć ślady podwójnego morderstwa, inscenizując miejsce zbrodni tak, by upozorować, że Anthony D'Andre Williams i Christopher Thomas Jr. zginęli w strzelaninie samochodowej, tzw. drive-by shooting, czyli od strzałów z innego jadącego samochodu.