Widziałem genialny brytyjski serial o związkach. Maczali w nim palce twórcy „End Of F***ing World”

Zacznijmy od dwóch truizmów. Pierwszy: związki są trudne i wymagają ciągłej pracy i nad nimi, i nad sobą. Drugi: zdrada w związku to jedno z najpoważniejszych przestępstw, jakie można popełnić.



Josh i Fola spotykają się przypadkiem na lotnisku. On jest trochę niezręczny i, powiedzielibyśmy, pierdołowaty. Ona jest bardzo pewna siebie, tą pewnością, która często łączy się z opryskliwością. Niechęć wynikająca z gigantycznych różnic między nimi szybko zostaje przełamana, a oni kończą w łóżku. I – co najważniejsze – oboje zdradzili swoich obecnych partnerów. Sytuacja zaczyna robić się kuriozalna, gdy po powrocie do domu okazuje się, że bohaterowie mieszkają ze sobą niemal drzwi w drzwi.



Prawem wszystkich komedii sytuacyjnych, tak i tu szybko dochodzi do spiętrzenia problemów Josha (Joshua McGuire) i Foli (Susan Wokoma). Oboje mają swoje problemy w związkach i szybko wychodzi na jaw, że ich zachowanie, wpadka czy po prostu zdrada nie wynika jedynie z braku hamulców, błędu czy podłego charakteru. Serial „Zdrady” bardzo sprytnie odkrywa kolejne warstwy psychologii i motywacji swoich postaci, dzięki temu z każdym odcinkiem widz coraz więcej wie o bohaterach. Można powiedzieć, że to jak w dobrym kryminale, gdzie kolejny zwrot akcji wywraca do góry nogami dotychczasową wiedzę, tu jednak następna informacja ujawnia to, jak skomplikowane są związki.